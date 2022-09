Argélia busca estreitar laços com a Rússia – fundação — CMIO

Os dois países podem cooperar em tecnologia e TI, dizem os Jovens Embaixadores da Argélia

Moscou e Argel assinaram uma série de acordos em diferentes áreas no Fórum Econômico Oriental (EEF) em Vladivostok, na Rússia, de acordo com o presidente e fundador da Argélia Youth Ambassadors, Salah Eddine Tiar.

Ele disse à RT à margem do fórum que a Argélia está buscando desenvolver comércio e negócios na Rússia, incluindo a região do Extremo Oriente do país. A nação norte-africana também quer desenvolver startups, tecnologia e TI com a Rússia, entre outras esferas, além de capacitação.

“Vim para Vladivostok para expandir e ampliar nosso trabalho não apenas com a Rússia, mas também com outros países que participam do fórum” Tiar disse, elogiando o EEF como uma plataforma que oferece boas oportunidades para fortalecer a cooperação entre países.

A Argélia está entre os três principais parceiros comerciais da Rússia na África. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse durante sua visita à Argélia em maio que o comércio entre os dois países atingiu US$ 3 bilhões no ano passado. De acordo com o Ministério da Agricultura da Rússia, o volume do comércio bilateral mais que dobrou em 2021.

Argélia sugere adesão ao BRICS

Em julho, o presidente argelino Abdelmadjid Tebboune anunciou que seu país estava interessado em ingressar no grupo BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul). Ele observou que a Argélia atende amplamente às condições de adesão.

Na cúpula do BRICS deste ano, realizada online em junho, o formato foi ampliado para incluir mais 13 países, incluindo a Argélia. O Presidente Tebboune foi o primeiro convidado a falar, pedindo “uma nova ordem econômica onde reinará a paridade e a equidade entre os países”.

