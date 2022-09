'Atingimos o limite' no fornecimento de armas a Kiev, afirma Berlim

Ela garantiu que a defesa do país europeu e da OTAN serão asseguradas no futuro.

Lambrecht também referiu existirem outras formas de apoiar a Ucrânia, incluindo a chamada troca circular , através da qual a Alemanha fornece aos países da União Europeia novas armas em troca das antigas, que depois são entregues à Ucrânia. A ministra disse que eles fizeram progressos neste aspecto, incluindo no intercâmbio da Alemanha com a República Tcheca e a Eslováquia.

No final de agosto foi noticiado que os diplomatas ucranianos solicitaram repetidamente à Alemanha que fornecesse armas adicionais, mas ainda sem sucesso. O Ministério da Defesa alemão teria justificado sua recusa em fornecer assistência militar pesada particularmente pelo fato de que as Forças Armadas do país precisam de armas para cumprir as obrigações aliadas na OTAN.