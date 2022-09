Mídia: centenas de documentos 'secretos e confidenciais' da OTAN vazam de Portugal após ciberataque

Segundo o jornal, Lisboa apenas soube do ocorrido depois que foi informada pelos serviços secretos americanos , que viram “à venda na ‘darkweb’ centenas de documentos enviados pela NATO [OTAN] a Portugal, classificados como Secretos e Confidenciais”.

A investigação, sublinham o EMGFA, o Centro de Informações e Segurança Militares (CISMIL) e a Direção-Geral de Recursos de Defesa Nacional, revelou que, apesar de as entidades possuírem ligações seguras, a transmissão de documentos foi realizada através de meios inseguros.

“Foi um ciberataque prolongado no tempo e indetetável, através de bots programados para detetar este tipo de documentos, que depois ia sendo retirado em várias fases”, explicou uma dessas fontes.

O Gabinete Nacional de Segurança (GNS), que integrou a primeira reação ao evento, “remeteu a resposta sobre a sua ação para o gabinete do primeiro-ministro” António Costa. Ainda não ficou claro se será instaurado um inquérito interno para apurar as responsabilidades dos visados.

Como resultado, a OTAN exigiu explicações e garantias do governo português, o que incluirá a visita de personalidades do governo à sede da aliança em Bruxelas, Bélgica, para conversações de alto nível, de acordo com o Diário de Notícias.