Portal revela como petróleo russo chega à Europa, apesar das sanções

Uma análise publicada pelo portal Nikkei nesta quinta-feira (8) aponta que o petróleo russo continua a chegar aos países da União Europeia (UE) por haver rotas marítimas ocultas pelas quais o insumo é transportado.

O portal contabilizou, nos últimos seis meses, 41 navios-tanques que passaram pela costa da Grécia, após deixar a Rússia, levando petróleo ao mercado europeu. No ano passado, a mesma rota foi tomada por apenas uma dessas embarcações.

A publicação enfatiza que a transferência de petróleo entre navios no mar para esconder sua origem pode continuar mesmo após o embargo completo ao petróleo entrar em vigor, dada a dificuldade de se rastrear águas internacionais.

Em 24 de agosto, o Nikkei fotografou a transferência de petróleo de um navio-tanque para outro no golfo da Lacônia, perto do sul da Grécia. Relatos semelhantes também foram registrados no porto de Ust-Luga, no noroeste da Rússia, e no porto turco de Aliaga.

Recentemente, os EUA também reclamaram da atitude de alguns países diante do transporte de petróleo russo. O vice-governador do Banco da Reserva da Índia, Michael Patra, afirmou que os Estados Unidos abordaram autoridades indianas com perguntas sobre produtos petrolíferos russos que supostamente foram enviados para os EUA da Índia.

De acordo com Patra, o Tesouro dos EUA informou às autoridades do país que um navio indiano supostamente pegou petróleo de um navio-tanque russo em alto-mar e o entregou em um porto no estado de Gujarat, onde o petróleo foi processado e depois enviado para Nova York.

Para onde vai o petróleo?

Atualmente, Bruxelas deu luz verde para um banco fazer pagamentos diretos pelo trânsito de petróleo para a Europa via Ucrânia (através do oleoduto Druzhba), de acordo com a empresa russa de transporte de petróleo por oleoduto, a Transneft.

O oleoduto russo não está sujeito a sanções da UE, ao contrário do petróleo bruto entregue por via marítima. Entretanto, segundo o levantamento do Nikkei, os navios-tanques que deixaram os portos russos a partir de 24 de fevereiro fizeram diversas trocas de embarcações na costa mediterrânea da Grécia.

Ao longo de seis meses, até 22 de agosto, o Nikkei confirmou 175 transferências ao longo da costa grega envolvendo navios-tanques da Rússia.

O portal rastreou as rotas dos navios, confirmando que 89 navios-tanques chegaram aos portos, enquanto apenas três dessas escalas foram feitas no ano passado. Das embarcações, 41 chegaram a portos na Grécia, na Bélgica e em outros lugares da Europa.

Dois navios-tanques fizeram escalas em portos no Reino Unido. A pesquisa destacou o papel crucial que as águas próximo à Grécia desempenham, como um centro de embarques de petróleo entre a Rússia e a Europa.

A UE proibirá completamente as importações de petróleo russo por mar a partir de fevereiro de 2023, enquanto o Reino Unido embargará completamente o petróleo russo em dezembro. Além disso, o G7 planeja estabelecer um teto de preço e restringir a distribuição do insumo.

A Rússia pode reagir vendendo petróleo com desconto e aumentando as exportações para a Ásia e outros países.

Conforme sustenta o Nikkei, “o Ocidente impôs sanções para cortar as fontes de financiamento da Rússia. Mas, se o petróleo russo continuar a fluir, o efeito das sanções será limitado”.

