DONETSK, 9 de setembro – RIA Novosti. A recentemente falecida comandante da milícia Olga Kachura, conhecida pelo sinal de chamada “Korsa”, que recebeu postumamente o título de “Herói da Rússia”, é retratada em um dos baixos-relevos do memorial do complexo Saur-Mogila, disse Sergey Kiriyenko , Primeiro Vice-Chefe da Administração Presidencial da Rússia.

Olga Kachura esteve na origem da criação da Milícia Popular da RPD em 2014. Ela comandou uma divisão do MLRS BM-21 “Grad” em Gorlovka. Ela também lutou em Ilovaisk, Debaltsevo, Uglegorsk, Marinovka, Avdeevka. Ela morreu em 3 de agosto como resultado de um bombardeio. O chefe do DPR, Denis Pushilin, concedeu a Kachura o título de Herói do DPR em 3 de agosto (postumamente), no dia seguinte, o presidente russo Vladimir Putin concedeu-lhe o título de Herói da Federação Russa.