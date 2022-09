Ministério das Relações Exteriores da França diz estar preocupado com relatório da AIEA sobre o Irã

Na quarta-feira (7), a AIEA disse que os estoques de urânio enriquecido do Irã são 19 vezes maiores do que o limite estabelecido pelo Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês), e a quantidade de urânio enriquecido a 60% excede em muito a quantidade necessária para construir uma bomba nuclear em caso de enriquecimento posterior.

Segundo a porta-voz, a França vai realizar consultas com parceiros antes da reunião do Conselho de Governadores da AIEA , no dia 12 de setembro.

Em 2015, oP5+1 (Estados Unidos, China, França, Rússia, Reino Unido — mais Alemanha) e a União Europeia (UE) exigiu que o Irã reduzisse seu programa nuclear e reduzisse severamente suas reservas de urânio em troca de alívio das sanções, incluindo o levantamento do embargo de armas cinco anos após a adoção do acordo.

Em dezembro de 2021, as partes do JCPOA concordaram com dois rascunhos de um novo acordo, mas nenhum acordo definitivo foi alcançado. Desde então, as partes tiveram várias rodadas de negociações para retomar o acordo.