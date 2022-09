Comissão da UE aprova suspensão do acordo de visto com a Rússia — CMIO

O acordo simplificado de vistos da UE com Moscou pode ser oficialmente suspenso já na próxima semana

A Comissão Europeia apoiou uma proposta emitida pelos ministros das Relações Exteriores da UE para suspender um acordo com Moscou que permite que cidadãos russos solicitem vistos sob procedimentos simplificados.

Em um comunicado divulgado na terça-feira, a comissão disse esperar que o Conselho da UE aprove a medida e introduza regras mais rígidas de visto para russos até a próxima segunda-feira.

“Cidadãos russos não devem ter acesso fácil à UE” Ylva Johansson, comissária de assuntos internos do bloco, a repórteres. “No momento, não há base para confiança, nenhuma base para uma relação privilegiada entre a UE e a Rússia.”

As novas regras tornariam mais caro e demorado para os cidadãos russos que desejam viajar para a UE para obter um visto. Se aprovado pelo Conselho, os russos teriam que pagar uma taxa de serviço de € 80 em vez da taxa anterior de € 35 para solicitar um visto.

Os tempos de processamento de vistos também aumentariam significativamente se o acordo fosse cancelado, possivelmente sendo estendido para até 45 dias, em oposição aos atuais dez dias.

Além disso, os vistos de longo prazo ou de múltiplas entradas para russos podem ser completamente eliminados ou severamente restringidos, o que significa que os cidadãos russos só poderão receber vistos Schengen de entrada única que são limitados a datas específicas.

A Comissão da UE também está propondo que o bloco permaneça aberto a certas categorias de russos, que são “viajar para fins essenciais, incluindo familiares de cidadãos da UE, jornalistas, dissidentes e representantes da sociedade civil”.

A declaração vem depois que os ministros das Relações Exteriores do sindicato votaram na semana passada para suspender o Acordo de Facilitação de Vistos UE-Rússia, com o principal funcionário de política externa Josep Borrell afirmando que “travessias de fronteira da Rússia para estados vizinhos” representava um risco de segurança.

Moscou alertou que a decisão da União Europeia de suspender o acordo de vistos seria recebida com medidas de retaliação. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Alexander Grushko, afirmou no mês passado que “Violação, evasão ou retirada da UE do acordo de facilitação de vistos com a Rússia não ficará sem consequências”, e alertou que a decisão do visto acabaria por fazer mais mal do que bem ao bloco.