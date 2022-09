Pelosi vê outro post se os democratas perderem a eleição – Fox – CMIO

A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, supostamente espera se tornar embaixadora se seu partido não conseguir manter o controle do Congresso

A presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, está de olho no papel de embaixadora dos EUA na Itália se seu partido perder as eleições de novembro, disseram fontes à Fox News na terça-feira.

O presidente Joe Biden adiou o preenchimento do cargo de embaixador em deferência a Pelosi, afirmaram as fontes, acrescentando que, embora houvesse especulações de que uma ex-figura de Wall Street e aliada de Pelosi também estivesse querendo o cargo, suas possibilidades de obtê-lo teriam diminuído. à medida que se torna cada vez mais provável que o Partido Republicano retome a Câmara.

Pelosi atuou como oradora desde que o Partido Democrata retomou a Câmara em 2019. Ela ocupou o cargo de 2007 a 2011 e representa a Califórnia no Congresso desde 1987.













Embora 101 dos indicados a embaixadores de Biden tenham sido confirmados pelo Senado, mais de um quarto do total de cargos ainda não foi preenchido oficialmente. Pelosi não comentou os rumores até terça-feira.

O Partido Republicano tem uma boa chance de conquistar a maioria dos assentos nas duas casas do Congresso em novembro, já que as pesquisas colocam Biden em índices de aprovação quase recorde por meses. Os americanos estressados ​​com a inflação e a recessão econômica, especialmente os preços do gás e dos alimentos, relatam que têm pouca fé na capacidade do governo de lidar com essas questões.

As tentativas de diplomacia de Pelosi prejudicaram o relacionamento dos EUA com a China no mês passado, quando ela fez uma visita a Taiwan apesar de “preocupações profundas” de alguns funcionários de Biden. A democrata da Califórnia foi recebida com protestos de muitos taiwaneses e indignação de Pequim, que acabou punindo ela e sua família e encerrou as negociações diplomáticas com os EUA sobre mudanças climáticas e algumas questões militares.

Os republicanos precisam mudar menos de dez assentos para recuperar a maioria na Câmara, e os dados de registro de eleitores mostram que mais de um milhão de eleitores em um total de 43 estados mudaram os registros de partido no ano passado de democrata para republicano – ambos sinais que apontam para a GOP com boas chances de recuperar o controle da câmara baixa do Congresso. No entanto, Pelosi insistiu na semana passada que seu partido tinha “absolutamente toda intenção” de manter seu domínio sobre a Câmara.