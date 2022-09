Restaurante vegano servirá carne em meio à crise — CMIO

The Mango Tree em Somerset, Inglaterra, reabrirá com carne no cardápio para atrair clientes

The Mango Tree, um restaurante vegano em Taunton, Somerset, anunciou que vai se reinventar com um cardápio que inclui carne após breves reformas, citando o custo proibitivamente alto de fazer negócios “como um restaurante puramente vegano” em um aviso publicado depois que fechou suas portas no sábado.

Depois “um período emocionante de mudança”, os clientes poderão retornar por “uma variedade de pratos para acomodar uma ampla variedade de necessidades e preferências alimentares”, revelou o restaurante, explicando que “continuar como um restaurante puramente vegano não tem sido sustentável por um período considerável de tempo, pois não há clientes suficientes nos apoiando.”

O restaurante se esforçou para dar uma reviravolta positiva nas notícias, garantindo aos clientes veganos que eles ainda teriam acesso ao mesmo “deliciosos pratos à base de plantas que de outra forma teriam desaparecido” e até tentou evitar potenciais críticas éticas, apontando que “a ética se estende ao trabalho e ao bem-estar de nossa maravilhosa equipe, a quem muito devemos, e mais uma chance.”













Mas o compromisso foi demais para alguns clientes veganos, que foram às redes sociais para denunciar a medida. “Pior do que fechar, vender carne!” um comentarista twittou, enquanto outro refletiu que os proprietários não poderiam ser veganos ou teriam escolhido afundar em vez de se rebaixar a explorar animais.

“O veganismo não é um empreendimento comercial. É uma filosofia ética que faz o melhor para os animais, o planeta e a saúde pública,” um patrono declarou, enquanto outro entrou em uma escavação na Mango Tree’altos preços” alegando que seu “autenticidade e valores baseados em plantas” justificava o desembolso – até agora.

Outros encontraram razões menos nobres para o fracasso da nova e carnuda Mango Tree. “Eu acho que eles vão achar que a carne é mais cara agora”, brincou um usuário. Os estabelecimentos não veganos também sofreram com a crise de energia auto-infligida que assola a Europa, com 70% dos pubs do Reino Unido relatando que esperam sair do mercado até o inverno sem intervenção do governo.

A Mango Tree não desistiu de sua decisão de se tornar onívora, insistindo que havia tentado todas as formas de alcance para sua clientela vegana imaginável, de “muito marketing, muitas ofertas especiais, oferecendo refeições no local e para viagem, introduzindo o uso de parceiros de entrega em domicílio e trabalhando incrivelmente duro para ser o mais eficiente possível,” apenas para “não o suficiente da população local [to use] regularmente o suficiente para tornar a continuidade no formato atual sustentável.”