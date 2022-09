Califórnia declara ‘emergência energética’ — CMIO

“Se necessário, a ISO pode ordenar que as concessionárias comecem a alternar as interrupções de energia para manter a estabilidade da rede elétrica”. disse a agência, acrescentando que o pico de demanda de eletricidade de terça-feira deve exceder 52.000 megawatts, “um novo recorde histórico para o grid.”













A ISO continuou explicando que “contido” falta de energia vai ajudar “manter a confiabilidade e evitar apagões em cascata”, garantindo o sistema “não desmorona em falhas de energia descontroladas e não planejadas.”

O governo do estado da Califórnia tomou outras medidas de emergência para lidar com a onda de calor extrema nos últimos dias, incluindo esforços para aumentar a produção de energia e proteger a rede elétrica, com o gabinete do governador Gavin Newsom alertando sobre “temperaturas de três dígitos previstas até sexta-feira”.

“Os californianos aumentaram bastante durante esta onda de calor recorde, mas com as temperaturas mais quentes aqui agora, o risco de interrupções é real”, disse. disse o governador na terça-feira. “Todos nós temos que dobrar a conservação de energia para reduzir a tensão sem precedentes na rede. Precisamos que todos – indivíduos, empresas, estado e produtores de energia – façam sua parte nos próximos dias e ajudem a Califórnia a continuar a enfrentar esse desafio”.