Casa Branca divulga reforços anuais da Covid – CMIO

O comunicado acrescentou que as novas ofertas de imunização “a proteção mais forte” contra a cepa Covid-19 Omicron, e disse que o cronograma anual permitirá que os pesquisadores “atualizar nossas vacinas anualmente para atingir a variante dominante” no futuro.













A vacina, cujo nome não foi fornecido pela Casa Branca, estará disponível em dezenas de milhares de locais a partir desta semana. As autoridades compararam o novo jab com as vacinas anuais contra a gripe recebidas por muitos americanos a cada ano e recomendaram que o recebessem “em algum momento entre o Dia do Trabalho e o Halloween.”

Durante uma coletiva de imprensa na terça-feira, altos funcionários da saúde discutiram a possibilidade de reforços anuais, com o conselheiro de saída Anthony Fauci afirmando que o país provavelmente “movendo-se para um caminho com uma cadência de vacinação semelhante à da vacina anual contra a gripe, com vacinas Covid-19 anuais e atualizadas correspondentes às cepas atualmente em circulação para a maioria da população”.

Ashish Jha, coordenador de resposta à Covid-19 da Casa Branca, também observou que “exceto qualquer nova variante de bolas curvas”, os EUA são “movendo-se para um ponto em que uma única vacina anual contra o Covid deve fornecer um alto grau de proteção contra doenças graves durante todo o ano”.

No mesmo briefing, a chefe dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), Rochelle Walensky, previu que a nova injeção – e um cronograma de dosagem “semelhante a uma cobertura anual de vacina contra a gripe” – poderia evitar até 9.000 mortes, 100.000 hospitalizações e “economizar bilhões de dólares em custos médicos diretos”.