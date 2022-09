Rússia descreve resposta às restrições de visto da UE — CMIO

A Rússia não introduzirá nenhuma restrição de visto a cidadãos estrangeiros em retaliação a medidas semelhantes impostas pela UE, disse o presidente Vladimir Putin nesta quarta-feira.

Falando no Fórum Econômico Oriental em Vladivostok, o líder russo deixou claro que Moscou não permitirá que ninguém imponha sua vontade ao país, sinalizando que a Rússia pretende agir apenas em seus próprios interesses. Isso significa que a Rússia não aplicará nenhuma restrição de visto a cidadãos estrangeiros, disse ele.

“[Russian Foreign Minister] Sergey Lavrov provavelmente vai ficar com raiva de mim, porque o Ministério das Relações Exteriores age de maneira olho por olho: se nos cuspirem, cuspimos em resposta”, afirmou, referindo-se à decisão da UE de suspender um acordo de vistos com a Rússia devido ao conflito em curso na Ucrânia.

“Não há necessidade de fazer nada que não atenda aos nossos interesses”, acrescentou Putin.

O presidente russo disse que Moscou ficaria feliz em ver estudantes e empresários estrangeiros visitarem o país. “Há muitos empresários que amam e confiam na Rússia e querem trabalhar aqui. Bem-vindo”, acrescentou, com a última palavra sendo dita em inglês.













“Deixe-os vir e trabalhar. Por que devemos impor restrições a eles? Não há nada de errado com isso”, afirmou, acrescentando que aqueles que cortam os laços com Moscou isolam não a Rússia, mas a si mesmos.

Na terça-feira, Putin também disse que ordenaria ao Ministério das Relações Exteriores que avalie a possibilidade de estabelecer um regime de isenção de visto para turistas estrangeiros, mesmo que tal medida não seja recíproca.

Os comentários do presidente russo vêm depois que a UE aprovou na terça-feira uma proposta para suspender um acordo com Moscou que permitia que cidadãos russos solicitassem vistos de acordo com procedimentos simplificados. A medida significa que os russos terão que pagar taxas maiores e suportar tempos de processamento mais longos para viajar para a UE.

Embora o bloco como um todo não tenha anunciado uma proibição total de vistos, vários estados membros individuais, incluindo Polônia, República Tcheca, Estônia e Letônia, pararam de emitir vistos para cidadãos russos.