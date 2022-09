Nicarágua pode aderir ao sistema de pagamento russo — CMIO

O país centro-americano pode permitir o uso de cartões Mir em seu território, informa a TASS, citando o Ministério das Finanças

A Nicarágua está pronta para explorar o uso do sistema de pagamento Mir, desenvolvido por Moscou em resposta às sanções ocidentais, e permitir o uso de cartões de crédito e débito russos no país, disse seu ministro das Finanças e Crédito Público, Ivan Acosta, à TASS em Segunda-feira, à margem do Fórum Econômico Oriental em Vladivostok.

“Estamos agora a considerar várias questões de cooperação no domínio das finanças. Ainda não tenho certeza de como o cartão Mir funciona. Estamos analisando essas questões. Estamos abertos a várias possibilidades de trocas bancárias e financeiras”, ele foi citado como tendo dito pela mídia.

Acosta também observou que a Nicarágua continuará a aprofundar os laços com os países BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul).

A Rússia começou a desenvolver seu próprio sistema nacional de pagamentos quando os EUA atacaram o país com sanções em 2014. Naquela época, clientes de vários bancos russos estavam temporariamente impossibilitados de usar Visa e Mastercard devido às restrições.

Desde a introdução do novo sistema de pagamento, os bancos russos já emitiram mais de 129 milhões de cartões Mir. Atualmente, eles são aceitos na Turquia, Vietnã, Armênia, Coréia do Sul, Uzbequistão, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão, Ossétia do Sul e Abkhazia.

Além disso, caixas eletrônicos e terminais indianos podem em breve começar a aceitar cartões de débito e crédito Mir, enquanto a Rússia planeja retribuir e começar a aceitar o RuPay da Índia. Em julho, o chefe do departamento econômico da Embaixada dos Emirados Árabes Unidos em Moscou, Ahmed Al-Ketb, disse que as nações começaram a negociar um acordo que permitiria o uso do sistema de pagamento Mir no estado do Golfo.

