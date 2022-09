‘Doctor Doom’ prevê queda histórica do mercado nos EUA – CMIO

O renomado economista Nouriel Roubini emite um alerta enquanto o Fed tenta conter a alta da inflação

A economia dos EUA pode afundar em um atoleiro de encolhimento da produção, aumento da inflação e aumento do desemprego, alertou o renomado economista e professor da Universidade de Nova York Nouriel Roubini na semana passada durante um webinar eToro.

Ele argumentou que o Federal Reserve pode ter que dobrar as taxas de juros para 5% para conter a inflação. No entanto, esse aumento pode sufocar o crescimento econômico e causar um aumento no desemprego, enfatizou Roubini. Além disso, o aumento das taxas pode desencadear uma crise da dívida.

O economista também alertou que as medidas do regulador dos EUA para conter a inflação podem afundar a economia e causar quebras em ações, títulos, habitação, crédito, private equity e outros ativos em território de bolha. No entanto, se o banco central desistir de combater a inflação, os aumentos de preços podem sair do controle.

A inflação teimosa e a pandemia de coronavírus podem forçar o Fed a levar a economia dos EUA a uma recessão ainda mais profunda do que a que evitou, alertou Roubini.

“Eu me preocupo com uma crise de dívida estagflacionária, porque você tem o pior dos anos 70 em termos de choques de oferta, e você tem o pior da crise financeira global por causa de muita dívida, e essa combinação é perigosa.” ele disse.

“Se você está atrás da curva, eventualmente a recessão será mais severa, a perda de empregos, renda e salários será mais severa.” explicou o economista, referindo-se aos aumentos de juros do Fed em relação à inflação. “Você precisa estar à frente da curva.”

Roubini ganhou destaque por prever a crise financeira de 2008-09 e foi apelidado de ‘Doctor Doom’ por Wall Street.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT