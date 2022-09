Moscou revela solução para problema de transporte de petróleo – mídia — CMIO

Países ocidentais propuseram a proibição de seguros e financiamentos para navios que transportam petróleo russo

A Rússia poderia criar sua própria empresa para fornecer serviços de seguro para navios que transportam petróleo do país para o exterior, segundo o ministro da Energia, Nikolay Shulginov, citado pela TASS.

“Estamos explorando várias possibilidades, incluindo o uso de várias companhias de seguros locais de nações amigas”. Shulginov disse à agência de notícias à margem do 7º Fórum Econômico Oriental anual em Vladivostok.

Ele acrescentou que estabelecer uma nova companhia de seguros na Rússia também é uma opção, mas teria que envolver o reconhecimento mútuo de outras nações.

Na semana passada, o Financial Times informou que a UE e a Grã-Bretanha concordaram em introduzir uma proibição coordenada de fornecer seguro para navios russos – mas Londres, sede do principal seguro global Lloyd’s, decidiu adiar a medida drástica. O Reino Unido já havia proibido o seguro para petroleiros que transportam petróleo russo para o país, mas a medida entrará em vigor em 2023.

Aplicar o teto do preço do petróleo russo é problemático – Washington Post

As nações do Grupo dos Sete (G7) (EUA, Reino Unido, Canadá, Alemanha, França, Itália e Japão) concordaram em estabelecer um teto de preço para o petróleo russo para reduzir a receita do país com as exportações de petróleo, mantendo os fluxos de energia para o Ocidente sem picos de preços. A medida será aplicada com a proibição de serviços como seguro e financiamento para navios que transportam petróleo russo acima de um nível de preço acordado.

A Rússia disse que responderá a qualquer teto de preço de seu petróleo enviando apenas petróleo para países que não implementam a medida.

