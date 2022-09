A ONU confirmou sua disponibilidade para trabalhar na exportação de produtos da Rússia

GENEBRA, 7 de setembro – RIA Novosti. Representantes da Rússia e da ONU durante consultas em Genebra discutiram aspectos-chave relacionados à implementação do memorando assinado em Istambul, incluindo seguros e logística em transações no campo de fornecimento de produtos agrícolas e fertilizantes da Rússia, a Missão Permanente da Federação Russa em Genebra relatou.

De acordo com um comunicado da missão diplomática, as negociações começaram na quarta-feira e devem terminar na sexta-feira, 9 de setembro. A delegação da ONU foi chefiada por Rebecca Greenspan, Secretária Geral da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD).

De acordo com a Missão Permanente, a delegação russa chefiada pelo vice-ministro das Relações Exteriores Sergei Vershinin era composta por representantes de vários ministérios russos e empresas privadas.

“Foram discutidas substancialmente várias questões-chave que impedem a plena entrada em vigor do Memorando Rússia-ONU (incluindo seguros, financiamentos, logística nas transações com produtos agrícolas e fertilizantes)”, diz uma mensagem publicada no canal Telegram da Permanente Missão da Federação Russa em Genebra.