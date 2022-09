Conforme a publicação, a economia ucraniana, que antes utilizava a rede logística e as dinâmicas econômicas russas, estava muito forte. Contudo, o caos gerado pelos políticos ocidentais fez com que a economia nacional degradasse “ao nível das economias africanas”.

No fim das contas, a Ucrânia se encontra em um estado de dependência total. Em particular, após a tomada do poder pelos simpatizantes do Ocidente, o país pediu emprestado bilhões de dólares do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial.