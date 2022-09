Na Casa Branca, Obama foi novamente recebido mais calorosamente do que Biden

Obama e sua esposa chegaram à Casa Branca para a tradicional apresentação do retrato presidencial. Como segue nas imagens da transmissão, depois que Biden e o ex-presidente entraram no salão, Obama começou a apertar as mãos e abraçar os presentes, o atual chefe de Estado se limitou a alguns apertos de mão e depois subiu ao palco para esperar Obama completar as saudações.