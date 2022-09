BRICS se fortalecendo e desafiando o Ocidente, diz professor à RT — CMIO

A influência das economias emergentes está aumentando, diz Wang Wen, do Instituto Chongyang

O comércio entre os parceiros do BRICS, Rússia e China, atingiu níveis recordes apesar das sanções ocidentais, disse Wang Wen, reitor executivo do Instituto de Estudos Financeiros de Chongyang (RDCY), Wang Wen, à RT à margem do Fórum Econômico do Leste em Vladivostok. Ele ressaltou que agora é o melhor momento para fortalecer a cooperação econômica.

Wang também indicou que mais países querem se juntar ao BRICS, incluindo Arábia Saudita, Irã e Afeganistão. “Então, acho que isso significa um novo modelo de civilização para economias emergentes como China e Argentina, porque elas querem se erguer pacificamente. Esses países trarão ao mundo mais cooperação e comércio… Acho que estamos na nova era da civilização.”

O especialista ressaltou que “Sem o Ocidente, o mundo ainda funciona e está indo muito bem” particularmente em termos de cooperação entre a Rússia e a China.

“Na verdade, hoje em dia o Ocidente está em declínio, não pode mais dominar o mundo” Wang disse, acrescentando que ao mesmo tempo “o resto do mundo, incluindo China, Rússia, Brasil ou outros países emergentes têm valores e pensamentos diferentes, então eles estão se reunindo em Vladivostok para discutir o futuro que é muito significativo.”

