A parceria entre as duas nações está crescendo, segundo o vice-presidente da Sociedade de Amizade Russo-Chinesa

Moscou e Pequim aumentaram significativamente a cooperação comercial e o investimento mútuo nos últimos anos, disse à RT o vice-presidente da Sociedade de Amizade Russo-Chinesa e membro do Conselho de Assuntos Internacionais da Rússia, Sergey Sanakoev. Ele descreveu a cooperação dos dois países como estável, dinâmica e completamente autossuficiente.

Falando à margem do Fórum Econômico Oriental em Vladivostok, ele explicou que as relações econômicas Rússia-China não vão contra nenhum processo ou modelo de desenvolvimento ocidental. “Estamos desenvolvendo nossas relações de boa vizinhança. Temos uma das fronteiras terrestres mais longas do mundo”.

Sanakoev acusou os EUA de usar todos os meios possíveis, incluindo os informativos, “para criar uma cunha entre a Rússia e a China, argumentando que os países não têm muita cooperação econômica”. No entanto, nos últimos anos, o volume de negócios entre as nações vem crescendo de 20% a 30% ao ano, destacou.

Segundo o especialista, a cooperação econômica está se fortalecendo, os investimentos mútuos estão crescendo, principalmente em áreas como industrial, aeronáutica, espacial e nuclear.

“O argumento sobre laços econômicos fracos não funciona mais, e então eles (EUA) vieram com o argumento de que a Rússia está se tornando o irmão mais novo da China, e a cooperação é a favor da China. Nada disso, temos uma cooperação mutuamente benéfica e igual.” Sanakoev enfatizou, observando que os chefes de Estado russos e chineses costumam enfatizar que em suas declarações “para que ninguém tenha dúvidas sobre isso.”

Sanakoev acrescentou que as sanções ocidentais levaram Moscou a diversificar ao máximo seus fluxos de exportação e laços comerciais com o Oriente.

