'É uma oportunidade para o Brasil': empresários brasileiros mantêm planos de investimentos na Rússia

Nesta quarta-feira (7), empresários debateram a atração de investimentos para o Extremo Oriente russo sob as novas condições geopolíticas, durante o Fórum Econômico do Oriente, realizado em Vladivostok.

“Quem esteve aqui no Extremo Oriente russo há dez anos e voltou agora pode perceber que os projetos de atração de investimento para a região deram resultados”, disse o editor-chefe adjunto de economia do jornal Kommersant, Dmitry Butrin.

Participantes do Fórum Econômico do Oriente, em Vladivostok, Rússia, 7 de setembro

Após o início do conflito ucraniano e da imposição de sanções econômicas contra a Rússia, no entanto, outras regiões russas passaram a adotar os mesmos regimes preferenciais, o que constitui um desafio para que o Extremo Oriente siga atraindo investimentos e crescendo economicamente.

A região, no entanto, tem a grande vantagem de estar localizada na região do Pacífico, uma das mais promissoras da economia mundial, e próxima de grandes potências econômicas, como a China.

Pavilhão do Fórum Econômico do Oriente, Vladivostok, Rússia, 7 de setembro

“Como nosso grupo tem um pé no Brasil e um pé na Ásia, a nossa missão é estabelecer negócios na Ásia”, disse Ferraz. “Esse é o motivo para irmos à Rússia, com o objetivo de fazer negócios especialmente na Sibéria, a partir de Vladivostok.”

Participantes do Fórum Econômico do Oriente passeiam a beira mar, Vladivostok, Rússia, 7 de setembro

O comércio de bens entre Brasil e Rússia já apresentou crescimento desde o início do conflito ucraniano, contrariando as expectativas de muitos especialistas. Agora nos resta aguardar para confirmar se os investimentos bilaterais também apresentarão cifras promissoras em 2022.

Nesta quarta-feira (7), empresários e especialistas se reuniram no debate “Negócios Fortes, Rússia Forte”, no âmbito do Fórum Econômico do Oriente, celebrado em Vladivostok, entre os dias 5 e 8 de setembro.