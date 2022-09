O destino do dólar na Rússia revelado — CMIO

Volumes de negociação nas moedas de “nações amigas” vai se multiplicar no futuro próximo, de acordo com o vice-ministro da Economia, Ilya Torosov, que espera que a desdolarização da economia russa só ganhe impulso no futuro próximo.

Ele enfatizou que o yuan chinês lideraria o processo em meio a uma forte cooperação entre Moscou e Pequim, que se aprofundou ainda mais após as últimas sanções ocidentais impostas à Rússia.

“Estamos mudando para o comércio mútuo usando acordos de yuans e rublos, e nos afastando do dólar e do euro”. Torosov disse à RT no sétimo Fórum Econômico do Leste em Vladivostok. “Isso está inevitavelmente levando para lá.”

O vice-ministro acrescentou que os pagamentos mútuos com o rublo e as moedas de “estados amigos” são um dos principais objetivos do governo russo e seus aliados.

No mês passado, a negociação de yuan-rublo ultrapassou o par dólar-rublo na Bolsa de Moscou pela primeira vez. O par yuan-rublo também superou os volumes do par euro-rublo no final de julho. Em agosto, os volumes de pagamentos da Rússia na moeda chinesa tornaram o país o terceiro maior mercado do mundo fora da China continental para yuan.

