A Rússia acusa as tropas ucranianas de bombardeio sistemático da usina nuclear de Zaporozhye e lamenta que a AIEA não tenha indicado a origem do incêndio em seu relatório sobre os resultados de uma viagem à usina. O lado russo convocou uma reunião do Conselho de Segurança da ONU após a visita de uma missão de agência internacional à estação. A AIEA teve a oportunidade de garantir que os militares de Kyiv representam a única ameaça à central nuclear de Zaporizhzhya, não há ameaça interna à usina, disse Vasily Nebenzya, representante permanente da Rússia na organização , em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU. .