Berlusconi disse que junto com Merkel pode se tornar um mediador na Ucrânia

ROMA, 7 de setembro – RIA Novosti. O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, líder do partido Itália Forward, disse que poderia atuar em conjunto com a ex-chanceler alemã Angela Merkel como mediadores para resolver o conflito na Ucrânia.

“Acho que Merkel, comigo ou ela mesma, pode tentar mediar com (o presidente russo Vladimir – ed.) Putin, com ela eu poderia tentar persuadir”, disse ele no ar do canal de TV Rai1.