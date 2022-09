'O pior ainda está por vir': empresa alemã soa alarme por preços do gás após corte da Rússia

Klaus-Dieter Maubach referiu como principal causa a incerteza nos preços do gás e o respectivo fluxo da Rússia.

“O que vemos no mercado varejista é 20 vezes o preço que vimos há dois anos, 20 vezes. É por isso que acho que precisamos ter uma discussão realmente aberta com todos assumindo a responsabilidade de como consertar isso”, afirmou Maubach, citado pelo canal CNBC.

A Uniper, a maior importadora de gás na Alemanha, tem uma longa história de cooperação com a Rússia, e mesmo após o início da operação militar na Ucrânia, defendeu Moscou como uma fornecedora de energia confiável. No entanto, devido à redução do fornecimento de gás russo para a Alemanha, a Uniper perdeu uma parte considerável de seus lucros, e o governo alemão decidiu em julho lhe fornecer um subsídio de € 15 bilhões (R$ 77,92 bilhões).