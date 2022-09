Nos Estados Unidos, Biden foi acusado de objetivos políticos domésticos de ajudar Kyiv

WASHINGTON, 7 de setembro – RIA Novosti. Os republicanos estão céticos sobre um novo pedido do governo do presidente dos EUA, Joe Biden, de US$ 11,7 bilhões para ajudar a Ucrânia, apontando que o momento de sua apresentação é motivado não pelo desejo de ajudar Kyiv, mas por objetivos políticos domésticos, informa a Fox News.

Os republicanos estão céticos sobre o pedido do presidente Biden ao Congresso para aprovar cerca de US$ 12 bilhões em ajuda adicional à Ucrânia, preocupados com o momento de sua apresentação, que deve jogar nas mãos dos democratas antes das eleições de novembro.

Parlamentares republicanos estão preocupados que a Casa Branca esteja avançando com o pedido agora, pois percebem que parte dos representantes do partido votará contra na ausência de controle adequado sobre a distribuição de fundos, disse o relatório. O canal de TV indica que o partido teme que os opositores tentem denegrir essa posição, equiparando-a ao apoio da Rússia. Os republicanos consideram o momento da apresentação do pedido politicamente justificado, diz o relatório. “Este é um novo pedido de Biden – um golpe superficial de médio prazo que só prejudicará nosso país a curto e longo prazo”, disse o deputado Andy Biggs, segundo o canal de TV.

O canal lembra que Biden está pedindo ao Congresso que aprove um pedido de US$ 11,7 bilhões em assistência militar e econômica até o final deste ano fiscal – ou seja, até 30 de setembro. Ao mesmo tempo, a Casa Branca insiste que o pedido é justificado apenas pelas necessidades da Ucrânia, diz o relatório.