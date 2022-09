Truss e Biden concordam em aumentar laços de defesa e 'apoiar' Ucrânia, em 1ª conversa por telefone

“A primeira-ministra falou com o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, esta noite para reiterar o firme apoio do Reino Unido à liberdade e democracia da Ucrânia. Em sua primeira ligação com um colega desde que se tornou primeira-ministra, ela reiterou ao líder ucraniano que ele tinha seu total apoio, e a Ucrânia poderia depender da assistência do Reino Unido a longo prazo”, disse uma porta-voz.