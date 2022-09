O Departamento de Estado aprovou a venda de serviços e equipamentos do F-16 para o Paquistão

WASHINGTON, 7 de setembro – RIA Novosti. O Departamento de Estado dos EUA aprovou a venda ao Paquistão de um pacote de serviços e equipamentos para apoiar a capacidade de combate dos caças F-16 por um total de US$ 450 milhões, de acordo com um documento divulgado quarta-feira pela Agência dos EUA para Cooperação em Segurança (uma estrutura de Departamento de Defesa do país).