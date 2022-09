Irã está por trás de ataque cibernético à 'nossa aliada da OTAN' Albânia, diz Casa Branca

No início do dia, a Albânia decidiu cortar relações diplomáticas com o Irã e ordenou a saída dos diplomatas iranianos dentro de 24 horas.

“Essa decisão [de romper relações diplomáticas] foi divulgada através de nota oficial à Embaixada da República Islâmica do Irã, que foi solicitada a retirar todo seu pessoal diplomático e técnico-administrativo, incluindo o pessoal de segurança, do território da República da Albânia dentro de 24 horas”, disse Rama, conforme citado pelo jornal albanês Daily News.

De acordo com o político, o Irã tentou realizar um ataque cibernético contra serviços do governo em 15 de julho, supostamente incluindo o financiamento de vários grupos cibernéticos para esses fins, o objetivo do ataque cibernético seria de roubar dados do governo e paralisar sistemas albaneses.