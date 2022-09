Especialista: Gorbachev idealizou Rússia como parte da UE, mas se frustrou com hostilidade ocidental

“Isso ajuda a compreender essa continuidade, esse alinhamento em relação à política externa do Gorbachev para com o Putin, para a política externa que o Putin adota, principalmente depois de 2007: de recuperar o protagonismo da Rússia e, ao mesmo tempo, de se ver como, de algum modo, ameaçado com esse avanço da OTAN, que vai cercando cada vez mais as fronteiras russas e a [sua] esfera de influência natural [em países vizinhos] (ou, pelo menos, que a Rússia entende como natural dela ao longo da história). Isso para ele é muito claro. E é aquilo que eu comentei agora, em relação a essa frustração que ele de fato revela em vários textos, principalmente no fim da década de 1990 e no início [da] de 2000. Das oportunidades de cooperação, de aproximação e de integração, por exemplo, em relação à Europa, à integração europeia”, diz Albuquerque.