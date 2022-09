De acordo com uma pesquisa divulgada pelo centro de pesquisa de opinião pública Szazadveg nesta quarta-feira (7), a maioria dos húngaros rejeita as sanções antirrussas , enquanto apenas 21% dos entrevistados consideram as sanções ocidentais contra a Rússia “bastante úteis”.

Além disso, 50% dos entrevistados consideraram as sanções excessivas , um quarto expressou a opinião de que eram suficientes e apenas um quinto dos húngaros as considera insuficientes.

Em 24 de fevereiro, a Rússia lançou uma operação militar especial na Ucrânia depois que as repúblicas populares de Donetsk (RPD) e Lugansk (RPL) pediram ajuda para se defender das forças ucranianas. O Ocidente respondeu à iniciativa impondo sanções abrangentes contra a Rússia, com a UE prometendo acabar com sua dependência do fornecimento de energia russo. O bloco já aprovou sete pacotes de sanções contra Moscou.