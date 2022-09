Chanceler alemão reflete sobre possíveis protestos no país graças à crise de energia

De acordo com Scholz, seu governo já tomou uma ampla gama de medidas destinadas a aliviar a iminente crise de energia , com soluções que vão desde medidas de economia de gás que permitiram à Alemanha encher seus estoques de gás em 85% até o início de setembro a pacotes de ajuda direcionados para estudantes e pensionistas.

Essas não são as únicas medidas que as autoridades alemãs adotaram para economizar energia. O ministro da Economia e vice-chanceler, Robert Habeck, pediu anteriormente às pessoas que reduzissem o aquecimento, as visitas às saunas e o uso dos chuveiros para ajudar o país a reduzir sua dependência da energia russa. Em meados de agosto, ele também anunciou que os prédios públicos na Alemanha não poderão definir o aquecimento acima de 19 graus centígrados no outono e no inverno (no Hemisfério Norte).