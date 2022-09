O principal gasoduto para a UE será fechado até que as sanções sejam levantadas – Kremlin – CMIO

As operações do Nord Stream 1 serão prejudicadas enquanto as restrições ocidentais permanecerem em vigor, diz Dmitry Peskov

Problemas técnicos com entregas de gás para a Europa através do gasoduto Nord Stream 1 persistirão até que o Ocidente levante as sanções impostas à Rússia por causa do conflito na Ucrânia, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta segunda-feira.

Em 31 de agosto, a Gazprom encerrou completamente as entregas de gás através do gasoduto. Embora inicialmente o Nord Stream 1 estivesse programado para retomar o trânsito de gás na sexta-feira, a Gazprom anunciou que permaneceria fechada indefinidamente devido a problemas técnicos.

“Problemas em [gas] as entregas surgiram devido a sanções que foram impostas ao nosso país e a várias empresas de países ocidentais, incluindo Alemanha e Reino Unido. Não há outras razões por trás dos problemas de fornecimento”, observou Peskov.

O porta-voz do Kremlin também afirmou que não é culpa da Gazprom que “os europeus absolutamente absurdamente decidem se recusar a fazer a manutenção de seus equipamentos,” que são contratualmente obrigados a fazer.

Peskov enfatizou que todas as operações do Nord Stream 1 dependem de “uma peça de equipamento que precisa de manutenção séria.”













No domingo, seus comentários foram ecoados por Alexander Novak, vice-primeiro-ministro russo, que culpou a União Europeia pelos problemas que impediram a retomada do fornecimento de gás através do gasoduto.

“Todo o problema reside precisamente [the EU’s] lado, pois todas as condições do contrato de reparo foram completamente violadas, juntamente com os termos de envio do equipamento,” ele disse.

Na sexta-feira, a Gazprom cancelou o reinício do Nord Stream 1 citando um vazamento de óleo na turbina, que foi detectado durante uma inspeção conjunta com o fabricante Siemens Energy na estação de compressão de Portovaya, perto de São Petersburgo. Ao mesmo tempo, o mau funcionamento pode ser remediado apenas no Canadá, que impôs sanções contra Moscou.

Apesar dos problemas de manutenção, a Europa acusou a Rússia de armar suprimentos de energia, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, descrevendo Moscou como “não é um parceiro confiável” em termos de fornecimento de gás.