País da UE alerta cidadãos para dez ‘invernos difíceis’ pela frente — CMIO

O primeiro-ministro belga argumentou que as dificuldades valem a pena, pois o bloco “saltará 20 anos à frente” ao romper com os combustíveis fósseis

A Bélgica enfrenta até dez “invernos difíceis” mas está prestes a saltar”20 anos à frente” ao se livrar de sua dependência de combustíveis fósseis, disse o primeiro-ministro Alexander De Croo no domingo. Ele estava comentando sobre a iminente crise de energia, exacerbada pelas sanções a Moscou por causa do conflito na Ucrânia e uma diminuição no fornecimento de gás natural russo.

Em declarações à VRT TV, De Croo afirmou que o conflito na Ucrânia afetou muito mais a economia europeia do que a pandemia de Covid “jamais poderia ter tido.” No entanto, ele disse que as dificuldades valem a pena, porque “Trata-se da estabilidade e segurança do continente europeu.”

“Quando conseguirmos controlar, serão cinco anos difíceis, serão dez anos difíceis com políticas ruins, mas também disse que nós, como país e continente europeu, podemos lidar com isso se colocarmos todos os narizes na mesma direção,— De Croo apontou.













Ele argumentou que a situação atual tem um lado positivo.

“Também podemos saltar 20 anos para a frente, em termos de desapego dos combustíveis fósseis e romper com países com os quais não gostamos de negociar…”, observou o primeiro-ministro.

Na semana passada, o governo belga publicou um plano para combater o aumento dos preços da energia. Estabeleceu medidas para diminuir o consumo de energia, como baixar a temperatura nos prédios do governo para 19 graus, limitar o uso de ar condicionado a no máximo 27 graus e ordenar o desligamento da iluminação em propriedades e monumentos federais entre 19h e 6h. Segundo o jornal, o país “deve ser capaz de passar o inverno sem grandes problemas” e pode até ser capaz de ajudar seus vizinhos.

Em agosto, a inflação na Bélgica saltou para 9,94%, pouco abaixo do recorde de 9,96% de 1976, segundo a agência de estatísticas Statbel.

Enquanto isso, de acordo com um estudo do grupo consultor Verisk Maplecroft, o risco de agitação civil está crescendo especialmente rapidamente em todo o continente europeu, em grande parte devido às consequências do conflito na Ucrânia.