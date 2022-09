Liz Truss não terá nada fácil como nova primeira-ministra do Reino Unido – CMIO

A nova líder provavelmente continuará de onde Boris Johnson parou – mas com menos confiança do público e crises cada vez piores em suas mãos.

Liz Truss foi revelada como a nova líder do Partido Conservador e a próxima primeira-ministra do Reino Unido.

A mídia já havia declarado o resultado como uma conclusão precipitada, porque não havia uma disputa real entre ela e Rishi Sunak quando se tratava de votos do Partido Conservador. Ela substitui Boris Johnson, que foi forçado a renunciar após uma série de escândalos que abalaram a credibilidade de seu governo (do qual Truss fazia parte).

Mas ela não representa um começo limpo ou uma lufada de ar fresco. Ela é produto e acúmulo do legado que ele colocou em movimento. Para aqueles desencantados com as políticas de Johnson, as coisas vão de mal a pior.

Johnson era conhecido como um bufão, embora muitas vezes de maneira intencional. Antes de 'Partygate' destruir a confiança do público, ele era na maior parte simpático. Suas travessuras de palhaço foram um trunfo antes de finalmente se mostrarem um passivo.













Liz Truss não tem nada disso. Ela é ridicularizada, mas há um elemento trágico nisso, porque o ponto-chave é que ela está tentando ser séria. Como quando ela foi amplamente ridicularizada no início devido à sua obsessão por queijo. Mas não é uma piada para ela.

Truss não é seu palhaço adorável e levemente amigável, ela é uma versão mock-up de Margaret Thatcher com uma ideologia muito perigosa de euforia do Brexit e chauvinismo nacionalista.

Ela é uma fundamentalista democrática que tem uma compreensão muito dogmática do mundo e a misturou ao mantra do Brexit ao longo de sua ascensão ao poder, transformando-o de uma nostalgia nacionalista reacionária em um confronto neoconservador.

Sua marca é construída sobre a superação das capacidades da Grã-Bretanha, fingindo que é algo que não é, e em conjunto com a luta por uma rota de colisão heróica com a China e a Rússia simultaneamente.

Foi relatado que ela está tentando declarar Pequim como uma ameaça oficial quase instantaneamente ao obter o cargo. Resta saber se isso é apenas jingoísmo, já que ela tem um histórico de "governar por slogan", mas mesmo assim acabará por servir para gerar incerteza e aumentar as tensões.













E não se pode presumir prontamente que ela é realmente competente e sabe o que está fazendo. Para o público, o que é mais perturbador em Truss é que suas habilidades e competências reais para administrar um governo são questionadas por muitos, e ela começa com um déficit de confiança e popularidade. Ela é realmente menos popular que Johnson.

Sua entrada no número 10 também não poderia vir em pior hora. As pessoas não vão ter paciência com ela. Os britânicos enfrentam contas de eletricidade e custos de vida disparados. Espera-se que o país entre em recessão, com muitos aposentados incapazes de pagar suas contas de eletricidade neste inverno.

Esse é o preço da vitória na Ucrânia, ela dirá, culpando Putin e provavelmente Pequim também. Ao dobrar a aposta em uma Guerra Fria emergente com a China e se recusar a se comprometer com Moscou, ela provavelmente tornará as coisas muito piores para o britânico médio no futuro imediato. Ela pode falar duro e parecer hipócrita, mas ela não parece ter um plano que irá melhorar a vida do público tão cedo.













Isso não vai acelerar o renascimento da Grã-Bretanha em escala global, como ela gosta de afirmar, mas na verdade vai acelerar seu declínio para a irrelevância. Não apenas a Grã-Bretanha será mais pobre, mas há pouca inclinação para acreditar que um estado liderado por ela seria realmente respeitado por outros.

Menos de uma semana antes da vitória de Truss, foi revelado que a economia da Índia havia ultrapassado a do Reino Unido em termos de PIB. Para os índios, superar seus antigos senhores coloniais foi um momento de celebração, mostrando a ascensão de seu país.

No entanto, para Truss, o império não acabou, e ela não parece entender que os indianos não aceitarão termos comerciais unilaterais em favor da Grã-Bretanha. Eles não fazem acordos comerciais em “nostalgia pós-imperial”.

Seu mandato no cargo está se preparando para se tornar um duro teste de realidade, provavelmente repleto de caos, imprudência e potencialmente até desastre. Isto é, a menos que ela surpreenda seu país e o mundo tirando algum ás engenhoso de sua manga. Ela tem um guardado? Só o tempo irá dizer.