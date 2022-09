Israel inverte a exigência controversa para estrangeiros — CMIO

Demanda para declarar um relacionamento com um palestino como requisito de entrada na Cisjordânia é descartada em meio a reação

Israel removeu uma controversa exigência de passagem de fronteira para estrangeiros declararem seus relacionamentos com palestinos, após uma reação internacional e pressão de Washington.

No domingo, a Coordenação de Atividades Governamentais nos Territórios (COGAT), departamento do Ministério da Defesa de Israel para assuntos civis palestinos, divulgou uma versão atualizada de suas orientações sobre “Procedimento para entrada e residência de estrangeiros na área da Judéia e Samaria.”

O documento não inclui várias disposições que faziam parte da minuta inicial, publicada em fevereiro e que deveria entrar em vigor na segunda-feira. Entre as peças retiradas está a exigência de que qualquer estrangeiro “formar um casal” com um residente da Cisjordânia depois de entrar no território deve notificar as autoridades israelenses dentro de 30 dias do noivado, casamento ou início da coabitação, “o que quer que ocorra primeiro.”

O novo livro de regras não exige que cônjuges estrangeiros de palestinos passem meio ano fora da Cisjordânia após 27 meses de casamento por um “período de resfriamento,” como sugerido anteriormente, e permite a prorrogação do visto de estrangeiro de 90 para 180 dias.













A COGAT também renunciou às cotas para professores visitantes e estudantes em universidades palestinas, que haviam sido fixadas no projeto original em 100 professores e 150 alunos. Essas propostas de cotas foram condenadas pela União Europeia, cujo programa de intercâmbio Erasmus+ teria sido seriamente impactado.

Os novos regulamentos, que não são aplicáveis ​​a estrangeiros que visitam Israel ou assentamentos israelenses, devem entrar em vigor em 20 de outubro por um período piloto de dois anos.

“Ao final do período piloto, a situação será avaliada e será tomada uma decisão sobre a manutenção do procedimento em vigor”, disse. afirma o documento.

O embaixador dos EUA em Israel, Tom Nides, reconheceu as revisões, enfatizando em um comunicado que ele “engajado agressivamente com o governo de Israel sobre esses projetos de regras” E continuará a fazê-lo.

“Continuo preocupado com os protocolos publicados, particularmente em relação ao papel do COGAT em determinar se os indivíduos convidados por instituições acadêmicas palestinas estão qualificados para entrar na Cisjordânia e o potencial impacto negativo na unidade familiar”, disse. disse Nides.

Ele pediu às autoridades israelenses que garantam um tratamento justo e igualitário a todos os estrangeiros que viajam para a Cisjordânia.