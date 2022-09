Reino Unido reforça treinamento para militares ucranianos – Sky News – CMIO

A duração do curso de combate baseado na Grã-Bretanha aumentou de três para cinco semanas, relata a mídia do Reino Unido

O Reino Unido está definido para “expandir significativamente” seu programa de treinamento para soldados ucranianos em uma tentativa de apoiar Kiev em seu conflito em andamento com a Rússia, informou a Sky News na segunda-feira.

De acordo com a Sky, os militares do Reino Unido estão estendendo o curso de combate de três para cinco semanas e podem fornecer à Ucrânia dezenas de milhares de novas tropas para participar das hostilidades. Além do Reino Unido, o treinamento expandido também será fornecido por instrutores de outros oito países, incluindo Nova Zelândia, Suécia e Holanda, diz o relatório.

Cerca de 4.700 ucranianos já passaram pelo curso em bases no norte, sudoeste e sudeste da Inglaterra desde que começou em junho.

Ben Wallace, ministro da Defesa do Reino Unido, disse à Sky News que o treinamento teve “desenvolvido rapidamente” e a decisão de estender o curso visa “fornecer a melhor preparação possível para os soldados ucranianos que em breve estarão em operações de combate ativas”.

De acordo com o canal, como está atualmente, o programa é baseado no treinamento básico de infantaria do Reino Unido e permite que os participantes aumentem as habilidades de manuseio de armas, aprendam primeiros socorros, trabalhos de campo e como organizar adequadamente uma patrulha.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Soldados britânicos se preparam para lutar contra a Rússia

As duas semanas adicionais são dedicadas a aprimorar habilidades mais avançadas, como trincheiras e guerra urbana, operações montadas em veículos e inclui exercícios em ambientes de combate simulados, acrescenta o relatório.

A decisão de expandir o programa de treinamento vem na esteira de atividades semelhantes anteriores, com a Marinha Real instruindo marinheiros ucranianos na Escócia.