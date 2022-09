Programa de TV oferece pagamento de contas de energia como prêmio — CMIO

Um programa de TV britânico na hora do café da manhã adicionou o pagamento de contas de energia por quatro meses à sua lista de prêmios em um jogo de chamadas, deixando muitos de seus espectadores atordoados.

As mudanças no jogo ‘Spin to Win’ no programa ‘This Morning’ da ITV, em que o apresentador gira uma roleta para escolher um prêmio em dinheiro para o jogador que liga ao telefone, começou na segunda-feira.

“Esta semana, temos os nossos prémios habituais em dinheiro, mas também podes ganhar algum dinheiro extra para pagar as tuas contas de energia até ao final do ano. São quatro meses de contas de energia totalmente pagas”, o apresentador do programa Phillip Schofield disse no ar.

Sua colega Holly Willoughby reagiu ao anúncio dizendo: “Uau, isso é muito importante agora.”

Um espectador, que ligou do norte de Londres, teve a sorte de ganhar o novo prêmio. Ter suas contas de energia pagas até janeiro foi “fantástico” e “um alívio,” porque seu medidor de pré-pagamento foi “assassinato absoluto”, ele confessou.

Com os preços do gás no atacado subindo mais 30%, após a decisão da Gazprom de fechar indefinidamente o gasoduto Nord Stream 1, alguns comentaristas online ficaram felizes com o vencedor e insistiram que o programa estava realmente ajudando as pessoas.

Mas essa opinião não foi compartilhada universalmente, muitos afirmaram que quando o pagamento de contas de energia se tornou um prêmio em um programa de TV era um sinal de que a vida no Reino Unido virou “distópico”.

Transformar a crise energética em entretenimento foi “além de sombrio”, um espectador escreveu, enquanto outro sugeriu que vales-alimentação e uniformes escolares também deveriam ser adicionados à roda.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Fábricas do Reino Unido enfrentam o inverno mais sombrio em 50 anos – Bloomberg

Os obstáculos econômicos causados ​​pela pandemia de Covid-19 na Europa foram ainda mais exacerbados pelas sanções ocidentais impostas a Moscou devido ao conflito na Ucrânia e a subsequente queda no fornecimento de gás natural russo à UE. Apesar de não depender diretamente da Rússia para energia, o Reino Unido ainda sofre com a alta dos preços no mercado global.