Kremlin comenta vitória de Truss — CMIO

Moscou está cética se o novo primeiro-ministro do Reino Unido pode mudar as relações para melhor, diz Dmitry Peskov

A Rússia não espera que suas relações com o Reino Unido melhorem depois que Liz Truss foi eleita para se tornar a nova primeira-ministra britânica, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta terça-feira.

“Para ser honesto, a julgar pelas declarações que a Sra. Truss fez em nosso país quando ela serviu como Secretária de Relações Exteriores e foi [a PM] candidato, pode-se supor com alto grau de confiança que nenhuma mudança para melhor pode ser esperada”, disse ele a repórteres.

Peskov também se recusou a comentar se Vladimir Putin pretende parabenizar Truss por sua vitória, dizendo que é melhor perguntar ao próprio presidente russo.

Na segunda-feira, Liz Truss foi eleita para liderar o Partido Conservador e se tornar a próxima primeira-ministra do Reino Unido após uma corrida de dois meses contra vários candidatos, incluindo o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak. A Truss venceu por uma margem de 57,4% a 42,6%. Sua vitória não foi surpresa, pois pesquisas recentes mostraram que ela desfrutava de um apoio esmagador entre os membros do Partido Conservador.













Como secretário de Relações Exteriores, Truss tem sido duro com a Rússia, condenando fortemente Moscou por sua ofensiva militar na Ucrânia. Durante sua campanha pela liderança conservadora, ela alegou que tinha “levantou-se para [Russian President] Vladimir Putin ao atacar a Rússia com as sanções mais duras que seu regime já viu.”

No final de agosto, um porta-voz do Foreign, Commonwealth and Development Office, o ministério Truss era o chefe, também sugeriu que a Rússia “não tem direito moral” para participar da cúpula do G20 em Bali prevista para novembro devido ao seu “agressão na Ucrânia.”

Liz Truss começará oficialmente seu novo cargo depois que o primeiro-ministro Boris Johnson visitar a rainha Elizabeth para apresentar sua renúncia na terça-feira. Johnson deixa o cargo após uma série de escândalos de alto nível e uma onda de renúncias de membros seniores do gabinete.