Turcos instados a usar a crise do gás da UE em benefício próprio – CMIO

Um milhão de cidadãos da UE vão esperar os problemas de energia do inverno na Turquia, o que é uma chance para os habitantes locais, disse um conselheiro presidencial

Um milhão de cidadãos da UE vão passar o inverno na Turquia em meio à iminente crise de energia em seus países, disse Yigit Bulut, conselheiro-chefe do presidente turco Recep Tayyip Erdogan, pedindo a seus compatriotas que beneficiem a situação.

Levando ao Twitter no último fim de semana, Bulut disse que “pelo menos 1 milhão de cidadãos da UE, cujo gás foi cortado, tomaram medidas para passar este inverno na Turquia”.

Como os hotéis nas principais cidades turcas, como Istambul, Izmir e Antália, estarão cheios neste inverno, explicou o assessor presidencial, os europeus estarão ocupados comprando ou alugando casas. Por isso, ele pediu aos turcos que façam uso de uma situação que, em sua opinião, é uma manifestação de “Justiça Divina.”

“Não venda muito barato, eles estão precisando!” disse Bulut.

Seus comentários vieram enquanto muitos países europeus estão se preparando para o que o Alto Representante da UE para Relações Exteriores, Josep Borrell, descreveu como “uma tempestade perfeita.”

Os preços e as contas de energia dispararam em meio à operação militar de Moscou na Ucrânia e às sanções ocidentais contra a Rússia. Um anúncio recente da gigante de energia russa Gazprom de que o Nord Stream 1, uma importante rota de gás da Rússia para a UE, permaneceria fechado indefinidamente devido a problemas de manutenção relacionados a sanções elevou ainda mais os preços do gás no atacado. A crise iminente levou muitos governos europeus a tomar medidas de emergência para reduzir o consumo de energia e alertar as populações sobre um inverno difícil pela frente.

A Turquia, que adotou uma posição neutra sobre o conflito na Ucrânia, deixou claro que continuará a depender do gás natural da Rússia.