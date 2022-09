EUA compartilham a culpa por laços arruinados com a Rússia – secretário de Defesa de Clinton – CMIO

Washington desconsiderou as principais questões de segurança de Moscou após a dissolução da União Soviética, argumenta o ex-funcionário

Os EUA antagonizaram a Rússia ignorando seu sofrimento pós-URSS e seus interesses intrínsecos de segurança e precisam reconhecer isso antes que os laços com Moscou possam ser reparados, disse William Perry, que atuou como secretário de Defesa do presidente Bill Clinton.

Perry, um veterano defensor da redução de armas de destruição em massa, pediu alguma introspecção em Washington DC em um artigo de opinião publicado na segunda-feira pelo Outrider.

As administrações subsequentes dos EUA adotaram políticas que antagonizaram o povo russo após o colapso da URSS, argumentou Perry. Os EUA não se importaram muito com o sofrimento que a transição da Rússia para uma economia capitalista trouxe e ignoraram as preocupações russas sobre a invasão da Otan em suas fronteiras, disse ele.

“A combinação de o Ocidente não agir durante a crise financeira da Rússia e ignorar suas opiniões fortemente defendidas sobre a expansão da OTAN reforçou a crença russa predominante de que não os levamos a sério”. dizia o artigo. “De fato, muitos no Ocidente viam a Rússia apenas como a perdedora da Guerra Fria, não digna de nosso respeito.”













Perry, que liderou o Pentágono entre 1994 e 1997, foi um forte defensor de um programa chamado Parceria para a Paz. Este foi um compromisso que permitiu que as nações do Leste Europeu e a Rússia treinassem com as tropas da OTAN, mas, em um aceno às objeções russas, não trouxe as antigas nações do Pacto de Varsóvia para a OTAN.

O governo Clinton acabou pressionando por uma expansão formal do bloco militar, preparando o terreno para um relacionamento cada vez mais tenso com a Rússia que culminou na crise em curso na Ucrânia.

A atitude americana levou os russos a apoiarem Vladimir Putin, uma pessoa que ele descreve como “um líder autocrático que, em vez disso, exigiria respeito e poder através da força”. Perry disse que considera o líder russo um inimigo dos EUA, mas argumentou que “não há razão orgânica” por que a própria Rússia deveria ser um.

“Devemos trabalhar para reconstruir as conexões com a Rússia, tratar o povo russo com respeito e reconstruir nossos relacionamentos, na esperança de que possamos voltar novamente ao caminho da amizade”. ele concluiu.