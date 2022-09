Japão chateado com a Rússia por causa das Curilas — CMIO

Moscou descartou o programa mútuo de isenção de visto envolvendo as ilhas em resposta às sanções impostas por Tóquio

O Japão apresentou um protesto contra a retirada da Rússia de um acordo bilateral sobre viagens sem visto para a parte sul das Ilhas Curilas para cidadãos japoneses. O primeiro-ministro Fumio Kishida chamou a decisão “infundado e inaceitável”.

Na segunda-feira, o governo russo revogou o acordo com o Japão sobre visitas facilitadas às ilhas para ex-residentes japoneses, bem como o programa mútuo de viagens sem visto.

Falando a repórteres na terça-feira, o ministro das Relações Exteriores do Japão, Yoshimasa Hayashi, também condenou a medida, acrescentando que o Japão ainda não foi informado pela Rússia sobre o assunto.

O programa de intercâmbio sem visto recíproco, que foi criado na década de 1990, foi projetado para melhorar o entendimento mútuo entre os dois países.

A iniciativa permitiu que cerca de 10.000 moradores de Iturup, Kunashir, Shikotan e ilhas menores viajassem para o Japão e 20.000 japoneses visitassem as Curilas. Em 2017, Moscou e Tóquio lançaram o primeiro voo fretado para o arquipélago das Curilas para os cidadãos japoneses visitarem os túmulos de seus ancestrais.













A medida ocorre no momento em que as tensões entre a Rússia e o Japão aumentam devido ao conflito na Ucrânia. O presidente do Comitê Internacional da Duma Estatal Russa, Leonid Slutsky, atribuiu a ação do governo ao apoio do Japão às sanções ocidentais. Na segunda-feira, ele disse que a medida foi uma resposta a “pressão de sanções ilegais e o governo japonês se juntando à política russofóbica do Ocidente”.

O Japão, juntamente com muitas nações ocidentais, impôs sanções à Rússia após o lançamento da operação militar na Ucrânia no final de fevereiro. Tóquio congelou os ativos de indivíduos russos, proibiu a importação de certos bens e começou a eliminar gradualmente as importações de carvão russo, que representam cerca de 11% das necessidades de carvão do país. Também colocou na lista negra o primeiro-ministro Mikhail Mishustin, juntamente com centenas de pessoas da Rússia, Bielorrússia e das repúblicas de Donbass.

Em junho, a Rússia suspendeu um acordo de 1998 sobre a extração de recursos marinhos, que permitia aos pescadores japoneses pescar perto das Ilhas Curilas. Em março, em meio ao agravamento das relações, a Rússia interrompeu as negociações para um tratado de paz pós-guerra com o Japão e se retirou das atividades econômicas conjuntas com Tóquio nas ilhas disputadas. Os dois estados nunca concluíram formalmente um tratado de paz após a Segunda Guerra Mundial, devido à disputa pelas quatro ilhas mais ao sul da cadeia das Curilas, que o Japão chama de Territórios do Norte.