Liz Truss torna-se oficialmente a nova PM do Reino Unido — CMIO

O ex-ministro das Relações Exteriores substituiu Boris Johnson após encontro com a rainha Elizabeth II

Liz Truss assumiu oficialmente o cargo de primeira-ministra do Reino Unido após uma reunião formal com a rainha Elizabeth II no retiro da monarca nas montanhas escocesas na terça-feira.

A ex-secretária de Relações Exteriores passou cerca de 30 minutos com a rainha a portas fechadas e agora irá para 10 Downing Street para dar sua primeira declaração pública como líder do país.

O anúncio ocorre após uma disputa de dois meses entre Truss e o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak pelo cargo de liderança no Partido Conservador do Reino Unido e, portanto, no governo britânico. Truss se torna a 56ª primeira-ministra do Reino Unido e a terceira mulher a ocupar o cargo.

Depois de receber a vitória na segunda-feira pelo Comitê de parlamentares conservadores de 1922, Truss elogiou seu antecessor e ex-chefe Boris Johnson, aplaudindo-o por conseguir o Brexit.feito” e “de pé para [Russian President] Vladimir Putin.”

A Truss prometeu cumprir os compromissos assumidos pelo Partido Conservador nas eleições gerais de 2019 e prometeu cortar impostos, lidar com a escassez de energia e melhorar o Serviço Nacional de Saúde.

Boris Johnson anunciou que deixaria o cargo de primeiro-ministro em 7 de julho, após uma série de escândalos e renúncias do gabinete. Ele foi criticado por realizar festas privadas em violação dos bloqueios do Covid-19 e por nomear como seu vice-chefe um deputado que era conhecido por ter um histórico de suposta má conduta sexual.