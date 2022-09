Irã condena dois ativistas LGBTQ à morte – grupo de direitos humanos – CMIO

Eles foram acusados ​​de promover a homossexualidade e o cristianismo, disse a Organização Hengaw para os Direitos Humanos

As autoridades iranianas condenaram dois ativistas LGBTQ à morte por “promovendo a homossexualidade”, afirmou um grupo de direitos humanos no domingo.

De acordo com a Organização Hengaw para os Direitos Humanos, o Tribunal Revolucionário da cidade de Urmia, no noroeste do Irã, impôs a pena de morte a Zahra Sedighi-Hamadani, 31, e Elham Choubdar, 24, depois de considerá-los culpados de “espalhando a corrupção na terra.”

Mais especificamente, os réus foram acusados ​​de “promovendo a homossexualidade” e “comunicar com os meios de comunicação que se opõem à República Islâmica.” De acordo com a Anistia Internacional, Hamadani apareceu em um documentário da BBC em 2021 e falou sobre os abusos que a comunidade LGBTQ enfrenta na região do Curdistão no Iraque. Ela também publicou uma série de posts nas redes sociais em defesa das pessoas LGBTQ.

Ativistas de direitos humanos também dizem que ela é acusada de “ppromovendo o cristianismo.” De acordo com a Anistia, “a última acusação é por usar um colar de cruz e frequentar uma igreja doméstica no Irã há vários anos.”













As duas teriam sido informadas da decisão enquanto estavam detidas na ala feminina da prisão de Urmia. Outra mulher, Soheila Ashrafi, 52, também está presa pelas mesmas acusações, mas a sentença para ela ainda não está clara.

Embora as autoridades iranianas tenham confirmado a sentença, elas insistiram que os dois estavam envolvidos em tráfico de pessoas, não em ativismo. O veículo de notícias do judiciário, Mizan, informou que, ao contrário dos rumores, “estes dois indivíduos foram acusados ​​de enganar mulheres e meninas e traficar para um dos países da região.”

A Organização Hengaw para os Direitos Humanos disse que Zahra Sedighi-Hamadani foi detida por agentes da Guarda Revolucionária Islâmica, um ramo influente das forças armadas do Irã, no final de outubro de 2021, enquanto cruzava a fronteira turca. Depois, ela foi mantida por dois meses em confinamento solitário antes de ser transferida para a ala feminina.

Na época, a Anistia Internacional denunciou a prisão de Hamadani e pediu ao Chefe de Justiça do país “liberar imediata e incondicionalmente” a ativista, pois ela havia sido detida exclusivamente por “sua orientação sexual real ou percebida.”

A homossexualidade é um crime no Irã desde a Revolução Islâmica de 1979, com punições que variam de açoitamento à pena de morte.