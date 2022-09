Wikipedia bloqueia a página de Liz Truss após brincadeira — CMIO

A Wikipedia restringiu a edição em sua página sobre a nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, citando “vandalismo persistente” depois que os brincalhões substituíram sua imagem por fotos de celebridades da TV britânica.

O artigo recebeu o status de ‘protegido’ em resposta a várias trocas da foto do perfil de Truss por imagens de celebridades aleatórias, informou o Daily Mail na segunda-feira, depois que o ex-secretário de Relações Exteriores foi revelado como o vencedor da corrida pela liderança conservadora.

O registro de proteção e o histórico de edições da enciclopédia online revelam que a página foi alvo de vândalos nos dias 3 e 5 de setembro e que, entre dezenas de edições, houve várias alterações na foto do perfil.

O Daily Mail publicou capturas de tela de vários ajustes. A certa altura na segunda-feira, a página da Truss mostrava uma foto da faxineira de celebridades de 80 anos, Kim Woodburn, 80, que co-apresentou o programa do Channel 4 ‘How Clean Is Your House?’

Fotos de personagens fictícios de EastEnders e da estrela do Celebrity Big Brother Lauren Harries também fizeram aparições onde deveria estar o retrato do PM.

Embora a maioria dos artigos da Wikipédia esteja disponível para edição gratuita, os administradores podem bloquear usuários e bloquear páginas se as políticas e diretrizes da enciclopédia forem violadas.

Agora, apenas administradores e usuários confirmados estendidos – que têm contas há pelo menos 30 dias e fizeram mais de 500 edições – podem fazer alterações na página de Truss.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Liz Truss se torna oficialmente a nova primeira-ministra do Reino Unido

A Wikipedia também avisa no topo da página que Truss é uma pessoa “envolvido em um evento atual”, ou seja, as últimas atualizações dos artigos “pode não refletir as informações mais atuais”.

Liz Truss substituiu oficialmente Boris Johnson como primeiro-ministro após uma reunião formal com a rainha Elizabeth II no retiro do monarca nas montanhas escocesas na terça-feira.