Alemanha explica por que é contra o embargo de gás russo completo — CMIO

Berlim precisa garantir que o país tenha um fornecimento contínuo de energia durante o inverno, disse Annalena Baerbock

A Alemanha não pode cortar todas as importações de energia da Rússia, admitiu na terça-feira a ministra das Relações Exteriores Annalena Baerbock. Berlim precisa garantir que o país receba suprimentos de energia constantes se quiser passar o inverno, disse ela.

O governo alemão não quer “repetir os erros” do passado e “fazer promessas que não podemos cumprir”, o ministro disse em uma conferência dos chefes das missões diplomáticas alemãs, comentando sobre a contínua oposição do gabinete a um embargo total ao petróleo e gás russos.

Não podemos desistir dos combustíveis fósseis da Rússia em um dia.

Baerbock defendeu a decisão da Alemanha de reduzir sua dependência do fornecimento de energia russo “passo a passo,” apesar das críticas de outros na Europa. A estratégia, no entanto, ainda custa a Berlim “uma quantia insana de dinheiro” fornecidos pelos contribuintes.













O ministro disse que a Alemanha “Nunca” realmente recebeu gás barato da Rússia de qualquer maneira, argumentando que pagou um preço com sua própria segurança, permitindo que a gigante estatal russa de energia Gazprom adquirisse infraestrutura em seu território.

“O preço [of gas] pode ter sido favorável em certos momentos”, ela admitiu, mas os preços baratos levaram a “dependência cega” em Moscou, que a Baerbock agora considera um “risco de segurança.”

“Pagamos por cada metro cúbico de gás russo o dobro e o triplo com nossa segurança nacional”, ela disse.

O ministro das Relações Exteriores também acusou a Rússia de tentar usar essa dependência para abrir “chantagem” A Alemanha suspendeu as sanções impostas contra a Rússia por causa de sua operação militar em andamento na Ucrânia.













Outros líderes da UE já haviam acusado a Rússia de chantagear o bloco com suas exportações de petróleo e gás, enquanto também culpavam Moscou pela alta dos preços da energia. O Kremlin rejeitou as alegações, culpando as políticas da UE.

Gazprom “passou décadas” ganhando sua reputação como um fornecedor confiável de gás natural, e até agora não fez nada para manchá-lo, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a jornalistas no domingo passado, culpando a atual crise de energia na Europa “absurdo” decisões dos políticos europeus.

Desde o início da ofensiva militar da Rússia contra a Ucrânia no final de fevereiro, os preços do gás subiram para recordes na Europa, elevando a inflação geral. No final de julho, os membros da UE concordaram com um plano para reduzir seu consumo de gás em 15% nos próximos meses para aumentar a segurança energética do bloco em um momento em que busca se livrar de sua dependência da energia russa.