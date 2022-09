Os preços do gás na Europa disparam — CMIO

O fechamento completo de um importante oleoduto russo faz com que os preços subam quase um terço

Os preços spot do gás natural na Europa subiram 30% na segunda-feira, depois que os fornecimentos através do gasoduto Nord Stream 1 da Rússia não foram retomados devido a problemas de manutenção relacionados a sanções.

Os contratos futuros de gás em outubro no hub TTF na Holanda subiram para quase US$ 2.900 por mil metros cúbicos, acima dos US$ 2.213 no fechamento de sexta-feira.

A gigante de energia russa Gazprom disse que o Nord Stream 1, uma importante rota de gás da Rússia para a UE, permaneceria fechado indefinidamente após uma pausa programada para manutenção de três dias que começou em 31 de agosto, revelando problemas. Segundo a empresa, um vazamento de óleo foi encontrado na turbina a gás principal durante uma inspeção conjunta com a Siemens Energy na estação de compressores perto de São Petersburgo.

As expectativas de um reinício da oferta levaram os preços da UE a cair cerca de 40% na semana passada. O custo do gás aumentou quase 400% no bloco no ano passado, à medida que a crise de energia em todo o continente se aprofundou.

De acordo com a Gazprom, os últimos problemas técnicos surgiram devido à “violações graves” cometidos durante a manutenção, que é de responsabilidade da Siemens Energy. A empresa alemã respondeu dizendo que o vazamento não pode ser considerado uma razão técnica para a interrupção completa do fornecimento de gás através do gasoduto.

Na semana passada, Moscou disse que apenas as sanções estão impedindo o Nord Stream 1 de funcionar em plena capacidade. O CEO da Gazprom, Alexey Miller, também alertou que as restrições podem impedir a Siemens Energy de realizar manutenção regular nos equipamentos do oleoduto. As declarações seguiram-se a repetidas acusações da UE de que Moscou estava armando suprimentos de energia.

