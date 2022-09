Especialista: negócio chinês avança na Rússia 'cheio de paciência', apesar da situação na Ucrânia

“A situação na Ucrânia cria novos desafios para o desenvolvimento das relações econômico-comerciais da China e Rússia que se manifestam na alta dos preços, desaceleramento da logística, significativa volatilidade do rublo e crescimento dos riscos para o negócio, bem como impõem restrições para o desenvolvimento e a mesma existência do negócio chinês na Rússia. Mesmo assim, as companhias chinesas na Rússia em geral demonstram sustentabilidade, ultrapassam diversas dificuldades, se esforçam para realizar a atividade comercial normal na Rússia e fazem de maneira estável sua parcela no mercado”, disse o especialista.