Aplicar o teto do preço do petróleo russo é problemático – Washington Post – CMIO

O G7 quer privar a Rússia da receita do petróleo, ao mesmo tempo em que mantém o fluxo de suprimentos

A mais recente iniciativa para estabelecer um teto de preço para o petróleo russo anunciada pelo Grupo dos Sete países na semana passada pode encontrar dificuldades significativas, informou o Washington Post na sexta-feira.

O esquema impulsionado pelo G7 (EUA, Canadá, Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Japão) visa resolver vários problemas simultaneamente. O objetivo é reduzir a receita que Moscou recebe com a venda de petróleo no mercado global, mantendo os fluxos de energia para o Ocidente e também mantendo os preços globais do petróleo sob controle.

O plano, que é visto como uma das principais prioridades da secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, inclui a proibição de serviços como seguro e financiamento para navios que transportam petróleo russo acima de um nível de preço acordado.

Analistas consultados pela mídia estão levantando preocupações de que a proibição poderia ser facilmente contornada se países fora do G7, como China e Índia, continuassem comprando petróleo russo acima do preço máximo antes de vendê-lo de volta aos mercados mundiais com um prêmio.













“O diabo está nos detalhes, e poucos detalhes apareceram hoje” Bob McNally, ex-funcionário de energia do governo George W. Bush, disse ao Post. “Este foi um anúncio de processo, passando da exploração de um teto de preço para a implementação de um.”

De acordo com Simon Johnson, professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o plano de teto de preço, que permitiria à Rússia negociar petróleo com desconto, seria menos perturbador para os mercados mundiais do que a ideia anterior da Europa de cortar todas as importações de petróleo russo.

Especialistas também alertaram que a Rússia poderia retaliar cortando mais fortemente os embarques de gás natural para a Europa, dizendo que tal cenário exacerbaria a crise econômica que já afeta muitos países ocidentais.

