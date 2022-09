Tropas israelenses danificaram a pista durante o bombardeio do aeroporto de Aleppo

MOSCOU, 6 de setembro – RIA Novosti. A pista do Aeroporto Internacional de Aleppo, na Síria, foi danificada e desativada devido a ataques de mísseis israelenses, disse o Ministério da Defesa da Síria.

“Aproximadamente às 20h16, o inimigo israelense realizou uma agressão aérea com vários mísseis do Mar Mediterrâneo a oeste de Latakia, atacando o Aeroporto Internacional de Aleppo, o que causou danos materiais à pista do aeroporto e sua falha”, disse o comunicado.